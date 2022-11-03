СМИ: Влияние Дугина на Путина выросло 3.11.2022, 15:06

Александр Дугин

Это произошло после убийства дочери «философа».

В последние месяцы внутриполитический блок администрации президента РФ стал регулярно приглашать на «беседы» в Кремль ультраконсервативных философов и историков — в первую очередь Александра Дугина, Александра Проханова и Вардана Багдасаряна. Об этом «Медузе» рассказали два источника, близких к АП, а также один собеседник, близкий к руководству «Единой России».

По словам источников, эти деятели не принимают участия в совещаниях по конкретным вопросам (например, о подготовке к президентским выборам 2024 года) — у них другой фронт работ. «С ними идут частные беседы и встречи именно по идеологическим вопросам — в чем цель России, чего она хочет», — объяснил один из источников, близких к Кремлю.

Кроме того, по информации источников «Медузы», Кремль начал «консультироваться» и с основателем канала «Царьград», «православным олигархом» Константином Малофеевым. Раньше у политического блока АП были напряженные отношения с бизнесменом. В 2019 году тот решил пойти в публичную политику и вступил в «Справедливую Россию» — подразумевалось, что он профинансирует обновление партии и войдет в число ее руководителей. Однако Малофеев попытался взять партию полностью под свой контроль, что не устроило ни Кремль, ни действующих лидеров партии.

По словам собеседников, близких к Кремлю, Малофеев, Дугин, Проханов и Багдасарян должны помочь Кремлю «нащупать какие-то контуры новой идеологии». С «идеологами» встречаются и глава политического блока Кремля Сергей Кириенко, и его ближайшие соратники — например, глава департамента по обеспечению дел Госсовета Александр Харичев и глава департамента общественных проектов Сергей Новиков.

Источники «Медузы» рассказали, что по итогам таких встреч составляются не только «контуры» идеологии, но и конкретные тезисы, которые затем в своих речах могут использовать и Кириенко, и Владимир Путин.

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и «горячую», и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность», — говорил Кириенко в одном из октябрьских выступлений.

В эти же дни Кириенко выступил на Всемирном русском народном соборе, где рассуждал о «сбережении исторических традиций народа, традиционных духовных ценностях, среди которых крепкая семья, материнство, уважение к старости, здоровый образ жизни».

По словам источника «Медузы», близкого к руководству «Единой России», Дугин и Проханов и раньше сотрудничали с Кремлем — например, в конце 2000-х, когда политическим блоком АП руководил Вячеслав Сурков. Но в последние годы эти контакты были нерегулярными.

Кроме того, по словам источников «Медузы», сейчас Дугин и Проханов получили новую роль. Если раньше они, по задумке Кремля, должны были работать на определенную аудиторию (ультраконсервативную), то теперь помогают сформулировать российскую идеологию в принципе.

«Теперь лексикон Дугина и Проханова в устах Путина», — подчеркнул один из собеседников, близких к Кремлю. Он добавил, что раньше СМИ зачастую преувеличивали влияние Александра Дугина. Например, западные издания не раз называли его главным идеологом или даже «мозгом» Путина. Однако, по информации источников «Медузы», до последнего времени российский президент был поверхностно знаком со взглядами философа. Все изменилось из-за убийства дочери Дугина Дарьи в конце августа 2022 года.

По словам собеседников «Медузы», близких к Кремлю, после этого Путина «всерьез заинтересовала» фигура Дугина — он отправил философу телеграмму с соболезнованиями и всячески одобряет контакты АП с евразийцем. Спустя месяц после убийства Дарьи Дугиной, 30 сентября, Путин впервые употребил в публичном выступлении одно из любимых понятий Дугина — «англосаксы».

«[Смерть Дугиной] правильно подали, в том числе и президенту: враги атакуют приверженцев традиционных ценностей, антизападников», — объяснил один из близких к АП источников «Медузы».

Два близких к Кремлю источника «Медузы» заверили, что сами сотрудники АП, в том числе Кириенко и Харичев, не разделяют эту ультраконсервативную идеологию. Как объяснил один из собеседников, Кириенко — «рыночник» и «сторонник жесткого корпоративного управления», которому геополитика не близка в принципе, а Харичев — «добросовестный чиновник-исполнитель без четких убеждений».

По словам одного из собеседников, обращение Кириенко к консервативным мыслителям объясняется просто. Во-первых, он пытается сотрудничать с людьми, взгляды которых уже близки Владимиру Путину в настоящий момент. Во-вторых, по оценке источников, близких к АП, сейчас среди готовых сотрудничать с Кремлем политтехнологов и политологов в принципе нет «идеологов, способных предложить какой-то внятный, внутренне не противоречивый проект, который понравится главе государства». По их словам, несколько таких «идеологов» и вовсе уехали из России в последние месяцы.

«Эксперты есть, исполнители есть. А умеренных идеологов, да еще и в нужном [президенту] ключе — нет, поэтому работают с правоконсервативными идеологами. С теми, кто есть… Сейчас война — нужны воинственные», — заключил близкий к АП источник «Медузы».

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