Главе независимого профсоюза «Нафтана» дали 15 суток ареста 3.11.2022, 18:35

Ольга Бритикова

О задержании Ольги Бритиковой стало известно 1 ноября.

Главу независимого профсоюза «Нафтана» Ольгу Бритикову 3 ноября судили за распространение экстремистских материалов, сообщает телеграм-канал «Свободный профсоюз».

Суд признал Ольгу виновной и назначил 15 суток ареста. Наказание она будет отбывать в изоляторе временного содержания.

О задержании главы независимого профсоюза «Нафтана» стало известно 1 ноября.

Ольга Бритикова — была одним из лидеров протестного движения на «Нафтане» после выборов 2020 года. Именно она озвучила требования заводчан к властям (тогда ее очень внимательно слушал на тот момент глава КГК, а ныне руководитель КГБ Иван Тертель) и руководству предприятия. Ольга трудилась на предприятии 16 лет и из-за своей позиции была уволена. В мае она вышла на свободу после 75 суток ареста за высказывания против войны.

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