Китай «топит» Россию 30.11.2022, 8:50

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Пекин закрыл порты для судов с российской страховкой.

«Восточный экспресс» российских нефтяников и угольщиков, отправляющих в Азию грузы, от которых отказалась Европа, столкнулся с новой проблемой в Китае.

Власти КНР пока не признают сертификаты страхования российских страховщиков, выданные судам под российским флагом, сообщил во вторник замминистра транспорта Юрий Пошивай в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума во вторник, передает The Moscow Times.

По его словам, политика китайских властей стала новым «вызовом» при осуществлении экспортных перевозок.

Российские грузоотправители и судовладельцы уже столкнулись с отказами в страховых услугах со стороны P&I клубов, рассказал Пошивай. Речь идет об объединениях страховщиков, которые страхуют и перестраховывают ответственность судоходных компаний и в сумме покрывают около 90% мирового тоннажа морских судов.

«Российским морским перевозчикам стали недоступны услуги по страхованию в Западной Германии. По сложившейся практике эти услуги предоставлялись европейскими и американскими компаниями», — посетовал Пошивай (цитаты по «Интерфаксу»).

Также был утрачен доступ к лондонскому рынку страхования: хотя напрямую российские страховщики и государственная перестраховочная компания не попали под санкции, синдикаты Lloyd’s объявили российские воды зоной военных действий, после чего российские сертификаты перестали признавать, а стоимость перевозок существенно выросла, сообщил замглавы Минтранса.

Договориться, по словам Пошивая, удалось с Турцией и Индией, тогда как с Китаем остаются проблемы, несмотря на то, что РНПК — это «дочка» Банка России, который гарантирует ее обязательства де-факто в неограниченном объеме.

Уставный капитал компании увеличен до 750 млрд рублей, но «на самом деле он практически безлимитный», подчеркнул Пошивай: «Гарантии могут применяться для любого объема российской нефти и нефтепродуктов. Для успешной работы нужна практика».

Напомним, с 5 декабря должен вступить в силу очередной пакет санкций ЕС. Он включает «потолок цен» на российскую нефть и запрет на страховые услуги для танкеров, перевозящих баррели, которые стоят дороже.

При этом страховой бойкот станет практически тотальным. К нему присоединилась Британия, где базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I). Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т. д.), которые в сумме обеспечивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов

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