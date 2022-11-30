Белорусу, работающему в Челябинске, вручили повестку прямо на заводе 1 30.11.2022, 23:01

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Он даже не имеет российского вида на жительство.

Гражданину Беларуси по имени Александр, который работает на Челябинском сахарном заводе, вручили повестку в военкомат прямо на рабочем месте, хотя он даже не имеет российского вида на жительство. Об этом он сам рассказал изданию ASTRA.

По словам белоруса, в понедельник его и других работников — всего семь человек — вызвал к себе в кабинет бригадир и вручил каждому по повестке. Среди них Александр — единственный гражданин Беларуси, остальные — в основном из Узбекистана.

— Мы даже не ожидали, что такое может быть, ведь мы не имеем даже вида на жительство России, я уже не говорю о гражданстве и тому подобное, — говорит мужчина.

Явиться по повестке в военкомат нужно в четверг, рассказывает белорус. В противном случае придется уволиться, однако делать этого он пока не готов:

— Мне угрожают увольнением, а ребята другие почти все уже уволились и поехали домой, а я не могу уволиться, у меня есть много причин.

Вручивший мужчинам повестки бригадир заявил, что, «мол, есть указ Путина и призывают даже не граждан РФ».

— Мне говорят, типа на войну тебя не отправят, только данные уточнят и все, но я все равно боюсь, — признается Александр.

Напомним, мобилизация была объявлена в России 21 сентября и завершилась в конце октября. 1 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «в соответствии с указом президента в ходе частичной мобилизации были призваны 300 тысяч человек». В свою очередь Путин сообщил, что мобилизовать удалось 318 тысяч.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения в СМИ о том, что Путин готовится объявить о всеобщей мобилизации в послании к Федеральному собранию, которое пройдет до конца года.

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