The Times: Инициаторами войны в Украине были два человека в Кремле 6 4.11.2022, 8:31

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Именно они убедили Путина напасть.

Не секрет, что окружение Владимира Путина в значительной степени определяет стратегию России в войне против Украины в последние месяцы. После ряда неудач кремлевский диктатор под давлением так называемых ястребов вынужден идти им на уступки, чтобы не потерять собственное влияние. Но, по информации издания The Times, полномасштабное вторжение изначально было инициировано секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором ФСБ Александром Бортниковым. Именно они убедили президента России решить «украинский вопрос».

По данным инсайдера журналистов в российском правительстве, окончательное решение о нападении Бортников и Патрушев приняли в конце лета 2021 года. На тот момент у них не было четкого плана действий, но впоследствии они смогли убедить в целесообразности агрессии и Путина. Поспешность российских силовиков объясняется «нехваткой времени» из-за почтенного возраста главы Кремля, которому в октябре исполнилось 70 лет.

Патрушев и Бортников считали, что лучшего момента для решения вопроса «западной агрессии» у них уже не будет, поэтому стали склонять к войне против Украины не только Путина, но и Шойгу. Министр обороны до последнего сомневался в целесообразности этой идеи, но стал «молчаливым исполнителем приказов».

The Times отмечают, что большинство чиновников и олигархов из окружения Путина до последнего не знали о намерении полномасштабного вторжения. В частности, неназванный «друг семьи» российского президента, с которым пообщались журналисты, утверждает, что большинство членов Совбеза РФ узнали о вторжении во время заседания 21 февраля.

Интересно, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был одним из тех, кто до последнего не знал о плане нападения на Киев. Источник утверждает, что в этом вопросе он остался не до конца согласен с силовиками Путина.

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