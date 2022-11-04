Иран показал видео атак Shahed 136 на нефтяные объекты Саудовской Аравии 3 4.11.2022, 9:36

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В Тегеране пошли на провокацию.

Иранская сторона решила поднять ставки на фоне сообщений западных СМИ о подготовке к военному вторжению в Саудовскую Аравию и Ирак и опубликовала ролик с кадрами атак дронов-камикадзе Shahed 136 на саудовские нефтяные объекты.

В почти минутном видео сначала показаны объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, а затем взлет десятков ударных беспилотников. В конце ролика один из дронов падает в промышленной зоне.

Отметим, тема возможной войны между Ираном и Саудовской Аравией громко ворвалась в медиапространство после того, как издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором говорится, что Эр-Рияд поделился с США разведывательной информацией о планах Тегерана напасть на Саудовскую Аравию и Ирак.

В статье говорится, что американская сторона обеспокоена потенциальной войной и готовится к защите партнеров на Ближнем Востоке и своих национальных интересов в этом регионе.

Позже власти Ирана назвали опубликованную в западных СМИ информацию «безосновательными обвинениями». В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что у Тегерана нет планов вторгаться на территорию соседних государств.

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