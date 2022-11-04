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Украинские десантники сбили российский истребитель «Су-30»

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  • 4.11.2022, 14:55
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Украинские десантники сбили российский истребитель «Су-30»

ВСУ показали видео работы зенитной установки.

Чаще украинским военным удается сбивать небольшие, еще советские штурмовики «Су-25», регулярно пересекающие линию фронта.

Сегодня характер улыбнулся с более крутой машиной – посчастливилось «приземлить» вражеский «Су-30».

В одном из районов выполнения задач воинами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины успешно демилитаризован российский многоцелевой истребитель Су-30. Об этом сообщает телеграм-канал «СтратКом ЗСУ».

Сбить самолет удалось с зенитной установки ЗУ-23, носящей женское имя Зина. Военные показали видео, как работает эта зенитная установка.

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