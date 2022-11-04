Ангеле Меркель сообщили об ограничении ее привилегий и сокращении командировочных

Ангеле Меркель сообщили об ограничении ее привилегий и сокращении командировочных15
- 4.11.2022, 18:37
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Экс-канцлера Германии предупредили о необходимости быть бережливой.
Федеральное правительство Германии предупредило экс-канцлера Ангелу Меркель о необходимости быть бережливой. Об этом сообщает Der Spiegel.
По информации издания, критике подверглось чрезмерное оснащение офиса Меркель в Бундестаге с девятью сотрудниками.
Политика предупредили, что офис был создан для «выполнения пост-служебных задач и текущих обязательств». Использование его в личных целях и для получения дополнительного дохода исключено.
Что касается возмещения транспортных расходов, то отныне оно может рассматриваться только в том случае, «если Меркель путешествует от имени и в интересах Германии».
Ангела Меркель была избрана канцлером в 2005 году и официально покинула этот пост в декабре 2021 года. Во время своей карьеры Меркель неоднократно возглавляла списки самых влиятельных людей мира.