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Ангеле Меркель сообщили об ограничении ее привилегий и сокращении командировочных

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  • 4.11.2022, 18:37
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Ангеле Меркель сообщили об ограничении ее привилегий и сокращении командировочных
Ангела Меркель
Фото: PAP

Экс-канцлера Германии предупредили о необходимости быть бережливой.

Федеральное правительство Германии предупредило экс-канцлера Ангелу Меркель о необходимости быть бережливой. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, критике подверглось чрезмерное оснащение офиса Меркель в Бундестаге с девятью сотрудниками.

Политика предупредили, что офис был создан для «выполнения пост-служебных задач и текущих обязательств». Использование его в личных целях и для получения дополнительного дохода исключено.

Что касается возмещения транспортных расходов, то отныне оно может рассматриваться только в том случае, «если Меркель путешествует от имени и в интересах Германии».

Ангела Меркель была избрана канцлером в 2005 году и официально покинула этот пост в декабре 2021 года. Во время своей карьеры Меркель неоднократно возглавляла списки самых влиятельных людей мира.

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