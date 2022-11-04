Риши Сунак: Великобритания внимательно следит за ситуацией в Беларуси

Риши Сунак: Великобритания внимательно следит за ситуацией в Беларуси2
- 4.11.2022, 19:33
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Об этом премьер Великобритании заявил в разговоре с премьером Польши.
Великобритания внимательно следит за ситуацией в Беларуси, с учетом войны в соседней Украине. Об этом британский премьер Риши Сунак упомянул в телефонном разговоре с польским коллегой Матеушем Моравецким, который прошел утром 4 ноября. Они обсудили продолжение укрепления безопасности «восточного фланга NАТО».
Как сообщает пресс-служба британского премьера, Сунак отметил «выдающееся лидерство Польши в Европе после вторжения [России] в Украину» и тесную связь между Лондоном и Варшавой в вопросах международной безопасности. Говоря о внимании Великобритании к развитию событий в Беларуси, Риши Сунак подчеркнул, что его страна «поддерживает Польшу перед лицом российской агрессии».
Премьеры Великобритании и Польши согласились, что необходимо «постоянно посылать Путину решительный сигнал о том, что запугивание не сработает».