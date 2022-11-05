32 тысячи российских мобилизованных оказались в ловушке в Херсоне 5.11.2022, 9:21

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Они плохо вооружены и не имеют шансов на поле боя.

На сегодняшний день на Херсонском направлении украинская армия имеет преимущество в высокоточной артиллерии. Россия насытила этот участок фронта 32 тысячами «чмобиков» – только что мобилизованными и практически неподготовленными солдатами. Если они не успеют бежать на левый берег Днепра, то превратятся в «хороших двухсотых русских».

Есть все основания полагать, что к весне 2023 года украинская армия сможет полностью освободить территорию страны и выйти на границы 1991 года. В то же время поражение в войне приведет к разрушению Российской Федерации, как это произошло столетие назад с Российской империей. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Путин неизбежно проиграет, но это произойдет не в этом, а уже в следующем году. Он также отметил, что атаки на объекты инфраструктуры, теракты России на территории Украины – признак слабости и отчаяния врага, который не может достичь успехов на поле боя. Согласны ли вы с такими оценками?

– У меня нет доступа ко всему пласту разведывательной информации, но я хочу обратить внимание наших читателей на три фамилии: Курт Волкер, Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, ныне один из самых авторитетных военных экспертов, и генерал Буданов, руководитель военной разведки. Все они буквально в один голос говорят о том, что до конца весны 2023 года Российская Федерация на территории Украины будет повержена. Украинские Силы обороны выйдут на границы 1991 года.

Я уверен, что все три очень уважаемых эксперта не согласовывали свои тезисы. Очевидно, что они четко понимают тенденции того, что происходит.

Учитывая военно-техническую поддержку украинских Сил обороны, которые, в свою очередь, имеют серьезную поддержку со стороны украинского общества и, в свою очередь, достаточно хорошо мотивированы и подготовлены для проведения мероприятий по деоккупации всех территорий нашей страны – очевидно, все эти результаты будут достигнуты к концу весны будущего года.

Почему такая позиция имеет право на жизнь? Путинская армия использует все возможные и невозможные ресурсы, чтобы значительно усилить давление на украинские Силы обороны, которые продвигаются в рамках контрнаступления. Насколько эффективно это усиление? Оно имеет весьма призрачные перспективы.

Путинской армии несложно набрать людские ресурсы в рамках частичной или масштабной мобилизации, но у путинской армии уже возникают серьезные проблемы с вооружением. Мы видим немало роликов в сети интернет о том, какое старое, ржавое, неухоженное оружие и технику получают российские «чмобики» для участия в так называемой спецоперации.

Совершенно очевидно, что российская логистика не справляется, в том числе и с качественным обеспечением этих «чмобиков». Мы видим, насколько выросли потери российской армии. Это говорит о том, что противник отправляет на войну слабо подготовленных, чаще всего необученных и не прошедших через боевое слаживание российских граждан, которые в недостаточной степени обеспечены защитой, техникой, вооружением и боеприпасами.

Уже сейчас украинский Генеральный штаб заявляет о том, что украинские Силы обороны имеют преимущество по части артиллерии на южном фланге российско-украинского фронта. Буквально два месяца назад мы о таком даже говорить не могли, потому как в тот период российская армия имела тотальное преимущество по средствам артиллерийского поражения по всей линии фронта.

– На что в этой ситуации еще способна армия врага?

– Россияне еще пытаются нагнетать. Путин пытается заставить своего вассала Лукашенко привлечь армию Беларуси к участию в боевых действиях. Но на ближайшую перспективу, как минимум два или даже три месяца, армия Лукашенко и те подразделения российской оккупационной армии, которые перемещены на территорию РБ, не будут в состоянии действовать в соответствии с агрессивными планами Путина.

Даже если спустя три месяца они попытаются атаковать нашу территорию с севера, то будут разгромлены практически мгновенно, потому как совершенно очевидно, что при нынешнем соотношении сил и средств повторения успехов февраля-марта оккупационной армии на Киевском и Житомирском направлениях нет и не будет.

– Генерал Залужный заявил о том, что сегодня украинская армия воюет против государства, которое в 28 раз больше чем Украина, но тем не менее освобождает захваченные россиянами территории. То есть наше главное преимущество – воля к победе и военная помощь союзников?

– Это воля к победе, это военно-техническая помощь наших западных партнеров, это российская коррупция, воровство и вранье. Собственно, эти факторы в значительной степени влияют на ситуацию на поле боя.

Очевидно, что путинская армия создавалась и готовилась для молниеносной войны класса блицкриг. Затяжную, континентального масштаба войну российская экономика и российское общество не вытягивают.

История развивается по спирали. Некоторые исторические события повторяются на уровне абсурда. События 1914 года, когда началась война с участием русской армии. В то время она привела к уничтожению царского режима, ликвидации Российской империи и созданию из ее осколков совершенно нового государственного образования.

Возможна ли реализация такого варианта в нынешних реалиях на территории РФ? Очевидно, да. С большой степенью вероятности я могу предположить, что, скорее всего, на осколках РФ будет создано несколько независимых государственных образований, созданных по национальному признаку.

Все эти процессы, которые в недалекой перспективе ожидают Российскую Федерацию, фактически были инициированы действиями путинской армии и высшего военно-политического руководства РФ.

– По поводу текущей обстановки на фронте на Херсонском направлении. Ваш прогноз – как будут развиваться события в течение ближайших недель? Можем ли мы ожидать освобождения Херсона?

– Есть две новости – плохая и хорошая. Начну с плохой. Россияне по-прежнему пытаются насытить личным составом боевые порядки российской оккупационной армии, действующей на правом берегу Днепра, в нижнем его течении. Это Херсон и пригороды, районы, прилегающие к городу. Там уже более 32 тыс. российских солдат. Причем, очевидно, что увеличение личного состава связано с привлечением тех самых «чмобиков».

То есть боевые порядки российских десантников, морских пехотинцев, танкистов или элитных мотострелковых подразделений пополнятся необученными и необеспеченными «чмобиками». Но штыки есть, и это в определенной степени позволяет затыкать дыры в российской обороне, и ситуация в определенной степени стабилизируется.

Но на Херсонском направлении украинская армия имеет преимущество по части артиллерийских средств. Поэтому эти 32 тыс. российских солдат и офицеров, действующих на правом берегу Днепра, будут планомерно, системно превращаться в «хороших двухсотых русских». При условии, если они не успеют убежать на левый берег.

Это будет не быстро, поскольку любой процесс, связанный с применением высокоточной артиллерии и авиации, связан с разведкой и доразведкой объектов.

Как только украинские Силы обороны в рамках контрнаступления выдвинутся в сторону Новой Каховки на расстояние, которое позволит применять ствольную артиллерию, ситуация будет развиваться намного быстрее. Очевидно, что уничтожение логистического маршрута, который россияне активно используют – мост через дамбу в районе Новой Каховки – создаст кризисную ситуацию для оккупационной армии. Потому как нет снабжения, нет боеприпасов, нет топлива, нет продуктов питания. Воевать становится невозможным. Появляется только одна, но очевидная цель: бежать с правого на левый берег, дабы сохранить свою жизнь.

Причем если отступление будет спешным, хаотичным, то велика доля вероятности, что огромное количество техники и оборудования может быть брошено отступающей российской армией на правом берегу Днепра.

– Может ли в таком случае враг попытаться подорвать дамбу в районе Новой Каховки?

– Я имею очень серьезные сомнения, потому как против этого шага действует ряд очень серьезных факторов. Первое – подрыв дамбы лишает Крым той самой днепровской воды, потому что рядом с дамбой находится водозабор в Северо-Крымский канал. Далее – понижение уровня Каховского водохранилища создает предпосылки для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Не думаю, что россияне вынашивают планы по отступлению из этого региона Украины, поскольку Путину крайне важно сохранить так называемый сухопутный коридор, соединяющий с временно оккупированным Крымом.

Поэтому не думаю, что они будут подрывать. Но то, что в течение ближайшего месяца они будут вынуждены бежать с правого на левый берег Днепра, – вполне вероятно. К тому есть все предпосылки.