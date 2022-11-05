Россия отправляет на фронт солдат с луками и стрелами

Россия отправляет на фронт солдат с луками и стрелами11
- 5.11.2022, 14:03
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Автомат новобранец видит в первый раз.
Армия РФ на войне в Украине начала пользоваться луком и стрелами. Оккупант, которого обозначили как «доброволец» из Башкирии, решил попозировать перед объективом с луком и стрелами.
В Telegram-канале «Украина 365» опубликовали фото, на которых заметно, что у российского захватчика за спиной висит автомат, а также, предположительно, хвост лисицы.
В Сети башкирского оккупанта описали как новый вид солдата армии РФ.
Такое чудо техники, как автомат, «доброволец» увидел впервые и пользоваться им не умеет, поэтому носит в качестве дорогого аксессуара.
Шансы на выживание указанного российского оккупанта минимальны, раз он относится к войне, как к фотосессии.
Следует отметить, что на ряду с глупостью в армии РФ действительно есть проблемы c вооружением: на следующем видео показано восстание в одной из воинских частей Казани.
Будущее «пушечное мясо» оказалось недовольно автоматами 1970-х, отсутствием еды, воды, одежды.