Россия отправляет на фронт солдат с луками и стрелами 11 5.11.2022, 14:03

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Автомат новобранец видит в первый раз.

Армия РФ на войне в Украине начала пользоваться луком и стрелами. Оккупант, которого обозначили как «доброволец» из Башкирии, решил попозировать перед объективом с луком и стрелами.

В Telegram-канале «Украина 365» опубликовали фото, на которых заметно, что у российского захватчика за спиной висит автомат, а также, предположительно, хвост лисицы.

В Сети башкирского оккупанта описали как новый вид солдата армии РФ.

Такое чудо техники, как автомат, «доброволец» увидел впервые и пользоваться им не умеет, поэтому носит в качестве дорогого аксессуара.

Шансы на выживание указанного российского оккупанта минимальны, раз он относится к войне, как к фотосессии.

Следует отметить, что на ряду с глупостью в армии РФ действительно есть проблемы c вооружением: на следующем видео показано восстание в одной из воинских частей Казани.

Будущее «пушечное мясо» оказалось недовольно автоматами 1970-х, отсутствием еды, воды, одежды.

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