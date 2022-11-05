В России растет недовольство и начинаются бунты военных 5.11.2022, 22:28

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Ситуация становится все острее.

В РФ растет недовольство среди мобилизированных россиян, однако пока неизвестно, перерастет ли это в переворот, пишет unian.net.

Российский журналист и блогер Майкл Наки объяснил, что такое развитие ситуации зависит от каждого отдельно взятого бунтовщика.

- Никто не сможет ответить на вопрос, на сколько это масштабно, будет ли это еще масштабнее, какое это окажет влияние... по одной простой причине - это очень индивидуальные вещи. То, о чем мы можем говорить, это рост недовольства и факторы, которые на это влияют, - отметил он.

По словам журналиста, многие россияне не понимали, что их ждет после мобилизации.

- Мы видим, что ситуация среди мобилизованных становится все острее, недовольство растет. На первых неделях мобилизации у многих было представление, что они едут развлекаться и их не отправят на линию фронта, - объяснил Наки.

Он добавил, что иначе мобилизацию воспринимали в регионах, куда к тому времени уже пришло много гробов и похоронок. Рекордсменом по этому показателю стал Дагестан, где люди не хотели мобилизоваться, а их близкие этому всячески сопротивлялись.

- Когда есть бунты мобилизованных, это не значит, что это бунт каких-то хороших людей против плохой системы. Последний такой случай произошел из-за невыплаты обещанных денег. Они не бунтовали против того, что их отправляют убивать-умирать, - подытожил Наки.

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