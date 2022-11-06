77-летняя киевлянка спасла почти тысячу животных в оккупированном Гостомеле 6.11.2022, 1:05

Ася Серпинская говорит, что у нет чувство ответственности сильнее страха.

77-летняя киевлянка Ася Серпинская более 20 лет назад создала в Киевской области приют для животных, в котором на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину проживало почти 1 тыс. питомцев. Когда РФ напала на Украину, Серпинская выехала из Киева к своим подопечным в Гостомель, чтобы спасти их. Свою историю зоозащитница рассказала музею «Голоса Мирных», пишет «Гордон».

- Когда 24 февраля меня разбудил муж и сказал, что Россия напала, было жутко. Первая мысль – что будет с убежищем? Там люди, животные. Они меня ждут, на меня надеются. Надо туда бежать, – вспоминает Серпинская.

До Ирпеня она добралась на маршрутке, а дальше шла пешком около восьми километров. По пути она слышала взрывы в аэропорту, видела дым.

- У меня чувство ответственности сильнее ощущения страха. Чтобы не погибали люди и животные, нужно, чтобы каждый на своем месте отвечал за свою работу, – говорит зоозащитница.

Она вспоминает, как на следующий день в приют зашли российские оккупанты – спрашивали, есть ли украинские военные и оружие. 77-летняя Серпинская говорит, что старалась отвечать вежливо, так как за ее спиной были люди и животные. Несмотря на это, один из оккупантов застрелил одну собаку и ранил другую из-за того, что они на него лаяли.

В тот же день из-за обстрелов приют остался без воды, так как электрический насос не работал.

- У нас всегда был большой запас продовольствия, вместо газа и электричества – дрова. А вот когда закончилась вода, стало страшно, – рассказывает она.

Чтобы выжить, муж Серпинской привез под обстрелами генератор, который помогли найти волонтеры.

Из-за ежедневных обстрелов в приюте были выбиты окна, повреждены стены и крыша, рассказывает Серпинская.

После деоккупации зоозащитники восстанавливают помещение.

Музей «Голоса Мирных» – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 40 тыс. историй.

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