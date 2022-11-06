В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар 6.11.2022, 8:41

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Огонь за короткое время распространился на 600 квадратных метров.

В оккупированном Крыму вспыхнул пожар в здании ресторана.

Об этом сообщает ряд местных Telegram-каналов, передает apostrophe.ua.

По предварительной информации, пожар произошел в одном из ресторанов, который расположен на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму.

Сообщается, что площадь возгорания составляет свыше 400 квадратных метров. На опубликованном в Telegram-каналах видео можно увидеть, что на место инцидента пока не прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

Позже пропагандистские росСМИ, ссылаясь на пресс-службу МЧС, сообщили, что на Ай-Петри загорелось кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка. На момент возгорания в здании, по предварительным данным, посетителей не было.

Российское издание Readovka, в свою очередь, утверждает, что причиной пожара в ресторане на Ай-Петри мог стать умышленный поджог, поскольку возгорание якобы началось в нескольких местах одновременно. Более того, как сообщают пропагандисты, огонь за короткое время распространился на более чем 600 квадратных метров.

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