Ученые: Деятельность человека, вопреки ожиданиям, увеличила число видов животных 6.11.2022, 14:04

Биологи объяснили неожиданный вывод.

Ранее ученые полагали, что интенсивное освоение континента человеком и ввоз инвазивных видов неминуемо приводит к сокращению биоразнообразия. Однако, сравнив количество видов крупных млекопитающих, живших в Европе каменного века и современной, исследователи сделали неожиданный для себя вывод: присутствие человека пошло биоразнообразию самого освоенного из всех континентов только на пользу.

В последние годы наши представления о влиянии человека и инвазивных видов на биоразнообразие постоянно меняются. В то время как на одних континентах, например в Австралии, присутствие завезенных человеком хищников действительно ведет к вымиранию редких видов млекопитающих, оценка влияния человеческой деятельности в других уголках Земли далеко не так однозначна, пишет Global Change Biology.

Так, к примеру, несмотря на многочисленные заявления о начатом человеком «шестом массовом вымирании», многие видные биологи и палеонтологи отказываются считать его таковым, ведь темпы исчезновения таксонов, скажем, во времена мел-палеогенового вымирания и сейчас несопоставимы. А теперь, изучив биоразнообразие в Европе каменного века и то, что мы наблюдаем сегодня, исследователи из Йоркского университета (Канада) вообще пришли к кажущемуся парадоксальным выводу: на самом освоенном континенте Земли присутствие человека привело только к росту разнообразия млекопитающих.

Несмотря на вырубку лесов и отстрел крупных млекопитающих на протяжении последних восьми тысяч лет, усилия защитников природы и ввоз инвазивных видов привел к увеличению разнообразия млекопитающих или по меньшей мере сохранил его на уровне каменного века. На самом деле, несмотря на постоянное давление со стороны людей, только два крупных млекопитающих полностью вымерли за прошедшее время: это тур, дикий предок коров (вымер в XVII веке) и европейский дикий осел, подвид кулана (вымер 2500 лет назад).

Зато «новичков» оказалось существенно больше: начиная от домашних животных, включая синантропных крыс и мышей, до целенаправленно завезенных людьми американских норок, пятнистых оленей и енотовидных собак. Вдобавок те исконно европейские виды, которых люди не смогли полностью истребить, в последнее время благодаря усилиям защитников природы интенсивно увеличивают численность и расширяют ареал, так что, оказавшись в европейском национальном парке, вполне можно представить себя на месте Робин Гуда, охотящегося на королевских оленей.

Конечно, в разных районах Европы ситуация очень различается: если в Великобритании от былого разнообразия крупных млекопитающих мало что осталось, то в Восточной Европе сохранилось немало относительно нетронутых уголков, где лоси и медведи могут мирно жить вдали от человека.

Также полученные выводы ни в коем случае нельзя расценивать как призыв сократить усилия по охране дикой природы: только продолжающаяся работа по восстановлению европейских экосистем может сохранить нынешнее разнообразие фауны и дать надежду другим континентам Земли на то, что присутствие человека — не всегда во зло.

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