Российские пропагандисты заявили, что войска оккупантов попали в «огневой мешок» под Павловкой 6 7.11.2022, 8:05

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Большие потери и бунт морпехов.

Российские военные жалуются на большие потери в ходе боев за село Павловка на Угледарском направлении, пишет издание dn.ua.

В материале приводятся публикации ряда российских пропагандистов и блогеров, которые сообщают о тяжелой ситуации под Павловкой.

Российские «военкоры» отмечают, что командиру бригады, действующей на этом направлении, пообещали «героя России» за взятие Павловки, поэтому он незамедлительно решил атаковать населенный пункт в лоб.

«За взятие Павловки пообещали трех «героев России». И войска двинулись в атаку в лоб вместо того, чтобы зайти с флангов и перерезать трассу Павловка - Угледар. В лоб. Не зачищая подвалы. Сейчас мы имеем Грозный», - написала «военкор» Анна Долгарева со ссылкой на очевидца боев на Угледарском направлении.

Так, российский военкор Александр Сладков сообщил, что морпехи владивостокской 155-й отдельной бригады обратились за помощью к губернатору Приморья Олегу Кожемяко.

Они направили ему письмо, в котором попросили прислать на Угледарское направление независимую комиссию для оценки ситуации на фронте. Сладков также жалуется, что, хотя о положении в Павловке «наверх» докладывают уже несколько дней, «кровь все льется и льется».

Командир батальона «Восток» «народной милиции ДНР» Александр Ходаковский прокомментировал пост Сладкова и напомнил, что говорил о преждевременности наступления на Павловку. По его словам, российские войска там «оказались в огневом мешке». «Все-таки, надежда во мне на лучший исход проиграла трезвому пониманию перспектив», — написал Ходаковский.

Тelegram-канал WarGonzo военкора Семена Пегова сообщил, что «в Павловке все объективно плохо». По его словам, первые данные о том, что в Павловку вошли соединения «ДНР», сменились «крайне удручающими вестями о положении 155-й бригады».

В начале недели пророссийские Тelegram-каналы начали сообщать о боях на направлении Марьинка-Угледар (к юго-западу от Донецка), в частности, о взятии Павловки силами формирований «ДНР» и российских морпехов. Часть военкоров писали, что основной задачей российских войск на этом направлении является установление контроля над трассой Угледар-Марьинка.

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