Лукашенко: Что вы хотите? Мы с Россией

Лукашенко: Что вы хотите? Мы с Россией12
- 7.11.2022, 9:13
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Диктатор обиделся на Зеленского.
Лукашенко заявил, что якобы все делал для Украины, но ее президент Украины Владимир Зеленский первым ввел против режима санкции.
Об этом он сказал 4 ноября, посещая Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, говорится на сайте диктатора.
«Ко мне не надо претензии выдвигать. Вы видели мою позицию относительно Украины. Что я только там ни делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев — Володя Зеленский, к которому я как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему?» — возмутился Лукашенко.
Он также нафантазировал, что Украине якобы дали команду через поляков американцы, поэтому против Беларуси начали вводить санкции.
«Небо закрыли нам. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией», — сказал диктатор.