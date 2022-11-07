Найдена самая старая звезда Млечного Пути 7.11.2022, 9:26

Ей свыше 10 миллиардов лет.

Международная группа астрофизиков под руководством Уорикского университета опубликовала результаты исследования белого карлика, расположенного в 90 световых годах от Земли. Данные наблюдений показывают, что возраст этой звезды составляет около 10,7 млрд лет, пишет «Хайтек».

Большинство звезд по размеру подобных нашему Солнце заканчивают свою эволюцию в виде белых карликов. Это звезда, которая сожгла свое топливо, сбросила внешние слои, медленно остывает и охлаждается. Сбрасываемые на финальных стадиях оболочки, как правило, разрушают планетарную систему, оставляя на орбите такой звезды только осколки.

В своей работе астрофизики изучили два белых карлика, которые недавно открыла космическая обсерватория GAIA. Они оба окружены обломками разрушенных планет, но одна из них оказалась необычно синей, а другая — самым тусклым и красным белым карликом в ближайшем окружении.

Ученые исследовали обе звезды с помощью различных приборов, чувствительных на разных длинах волн. Наблюдение показало, что возраст «красной» звезды WDJ2147-4035 составляет около 10,7 млрд лет, из которых 10,2 млрд лет она провела в качестве остывающего белого карлика, потерявшего свое топливо. Вторая «голубая» звезда WDJ1922+0233 лишь немного моложе «красной». Она «загрязнена» планетарными обломками, близкими по составу к континентальной коре Земли.

Исследователи отмечают, что обломки, обнаруженные у «красной» звезды WDJ2147-4035, принадлежат старой планетной системе, которая пережила эволюцию звезды в белого карлика. Они полагают, что это остатки самой старой планетарной системы Млечного Пути.

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