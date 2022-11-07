закрыть
7 ноября 2022, понедельник, 17:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Швеции изобрели наушники на солнечных батареях

2
  • 7.11.2022, 15:51
  • 1,302
В Швеции изобрели наушники на солнечных батареях
иллюстрационное фото

Батареи хватает на 80 часов прослушивания.

Шведский стартап создал гибкие солнечные панели толщиной в 1,3 миллиметра, которые можно встраивать в наушники, пишет «Европульс».

Для зарядки панели не требуется тропическое солнце: в спецификации заявлено, что для этого хватит 20 минут шведских неярких солнечных лучей. Кроме того, панели можно зарядить и под электрической лампочкой.

Батареи хватает на 80 часов прослушивания, и зарядка наушников потребуется не чаще раза в месяц.

Панели создавали в течение 10 лет, делая их легкими и тонкими, но при этом достаточно мощными, чтобы заряжать и поддерживать аккумулятор наушников.

В настоящее время наушники с солнечной батареей можно купить за 199-230 евро.

Отметим, этим летом производство солнечной энергии в Евросоюзе достигло рекордной отметки в 12,2% общего объема произведенной энергии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко