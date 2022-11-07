В Швеции изобрели наушники на солнечных батареях 2 7.11.2022, 15:51

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иллюстрационное фото

Батареи хватает на 80 часов прослушивания.

Шведский стартап создал гибкие солнечные панели толщиной в 1,3 миллиметра, которые можно встраивать в наушники, пишет «Европульс».

Для зарядки панели не требуется тропическое солнце: в спецификации заявлено, что для этого хватит 20 минут шведских неярких солнечных лучей. Кроме того, панели можно зарядить и под электрической лампочкой.

Батареи хватает на 80 часов прослушивания, и зарядка наушников потребуется не чаще раза в месяц.

Панели создавали в течение 10 лет, делая их легкими и тонкими, но при этом достаточно мощными, чтобы заряжать и поддерживать аккумулятор наушников.

В настоящее время наушники с солнечной батареей можно купить за 199-230 евро.

Отметим, этим летом производство солнечной энергии в Евросоюзе достигло рекордной отметки в 12,2% общего объема произведенной энергии.

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