Папе Римскому подарили обломок российской мины, которой РФ била по Ирпеню 8.11.2022, 1:52

Папа Франциск выразил свою близость к многострадальному украинскому народу.

Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане и подарил ему фрагмент русской мины, которой РФ била по Ирпеня на Киевщине. Этой миной россияне попали по фасаду храма.

Как сообщает пресс-служба УГКЦ, глава церкви впервые с начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Рим, чтобы «принести к сердцу христианского мира боль и страдания украинского народа». Во время разговора Франциск выразил свою «близость к многострадальному украинскому народу».

«Это символический подарок не только потому, что это фрагмент русской мины, которая уничтожила наш храм в городе-мученику Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты русских мин, бомб и ракет мы ежедневно извлекаем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они являются видимыми знаками тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю», - подчеркнул глава УГКЦ.

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