Танкер из России «просился» с нефтью в ОАЭ несколько дней 8.11.2022, 8:08

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Москва в панике ищет новых покупателей из-за санкций.

Россия, получившая из-за своего подлого нападения на Украину новые санкции, срочно ищет новых покупателей для нефти. Кремлевские чиновники и олигархи фактически бегают «по миру», предлагая свое сырье со значительной скидкой. Так, согласно данным Bloomberg, нефтяной танкер, перевозящий российскую нефть, уже целых 3 дня стоит у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, Аналитики пишут, что государство ОАЭ может стать заказчиком для России.

Поскольку агрессоров из Москвы, устраивающих военные и экономические шантажи, фактически выбросили с европейского рынка, теперь они вынуждены проситься в поставщики к азиатам.

Подчеркивается, что РФ срочно нужно найти новых покупателей своей нефти, ведь уже с 5 декабря с.г. практически все российские морские поставки в Европу будут запрещены.

Таким образом Великобритания и Европейский союз, куда входят 27 стран, запрещают импорт, чтобы наказать Москву за войну в Украине.

Танкер прибыл к пристани, обслуживающей нефтеперерабатывающий завод ADNOC в Абу-Даби, в среду вечером, проведя там около 36 часов, прежде чем снова уйти.

Эксперты считают, что Рувайс находится в Персидском заливе, поэтому маловероятно, что судно направлялось туда для дозаправки. При этом сигналы, поступавшие с корабля, не говорят о том, что оно разгружено. Примечательно, что данное плавучее судно ранее сигнализировало о своем пункте назначения как Джамнагар в Индии, согласно данным отслеживания судов.

Вероятно, он перевозил либо нефть сорта «Варандей» «Лукойла», либо нефть сорта «Новый Порт» «Газпром нефти», которые экспортируются из Мурманска. Кроме того, специалисты подчеркивают, что государству-агрессору нужно будет найти рынки сбыта еще примерно на 1,5 млн баррелей в день. И это нужно сделать до того, как европейские санкции вступят в силу, то есть до 5 декабря.

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