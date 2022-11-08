На полках белорусских магазинов появился необычно дорогой препарат от COVID-19 2 8.11.2022, 10:11

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Цена упаковки из 10 таблеток впечатляет.

Новый российский препарат для лечения COVID-19 поступил в аптечную сеть «Белфармации». Противовирусное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 производства «Биохимик» можно приобрести по рецепту врача, сообщает onliner.by со ссылкой на Минздрав.

«Препарат содержит комбинацию 2 действующих веществ (нирматревира и ритонавира). Направленный механизм действия на вирусную протеазу определяет успех лечения вне зависимости от штамма SARS-CoV-2. Лекарственное средство пополнит арсенал врачей в препаратах для лечения пациентов в амбулаторных условиях и призвано предотвратить осложненное течение заболевания и госпитализацию, ускорить выздоровление и минимизировать выраженность постковидного синдрома», — говорится в сообщении ведомства.

Мы позвонили в справочную аптечной сети Минска 169. Там подтвердили, назвав цену — 475,59 рубля. В упаковке — 10 таблеток. Выдается только по рецепту. Рассчитана ли упаковка на один курс / одного человека, не подсказали: «Нужно читать инструкцию».

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