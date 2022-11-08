В Тихом океане появился новый остров 8.11.2022, 16:29

Его заметили спутники NASA.

Новый остров возник в юго-западной части Тихого океана, где в изобилии находятся подводные вулканы. Согласно заявлению Земной обсерватории NASA, один из этих подводных вулканов проснулся 10 сентября, чтобы извергнуть лаву, пар и пепел, пишет techinsider.

Всего через одиннадцать часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров, сообщает NASA, которое сделало снимки «малыша» со спутников.

По данным NASA, новый остров быстро увеличивался в размерах. 14 сентября исследователи геологической службы Тонга подсчитали, что площадь острова составляет всего 4000 квадратных метров. Но к 20 сентября остров разросся до 24 000 квадратных метров!

Новый остров расположен на подводной горе Хоум-Риф в центральной части островов Тонга, к юго-западу от последнего острова архипелага.

Увы, но острова, которые появляются в результате извержения подводных вулканов, «часто недолговечны». Но иногда эти «эфемерные» острова могут сохраняться годами или даже десятилетиями. Это особенно обидно для жителей одноименного королевства Тонга. Оно состоит из 171 острова, из которых обитаемы лишь порядка 40. Новый остров бы совсем не помешал местным жителям!

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