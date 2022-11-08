Россия предлагает Украине переговоры «без всяких предварительных условий»
- 8.11.2022, 17:19
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Киев просят о «доброй воле».
Власти РФ снова призвали Украину к переговорам. На этот раз призыв был озвучен заместителем главы МИД России Андреем Руденко на встрече с журналистами 8 ноября.
«С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю», — заявил представитель путинского режима.
Он также пожаловался, что в марте переговоры о мирном регулировании были сорваны якобы не по вине России.