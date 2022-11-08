Известная иранская журналистка Масих Алинеджад поддержала Полину Шарендо-Панасюк 8.11.2022, 18:25

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Полина Шарендо-Панасюк

Она написала белорусской политзаключенной письмо.

Известная иранская журналистка, писательница и защитница прав женщин, критик режима аятолл Масих Алинеджад поддержала активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Масих Алинежад присоединилась к кампании #FreePalina, отправив белорусской политазключенной письмо с текстом «Ты наш герой навсегда. Спасибо тебе!»

Напомним, политзаключенная, активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», которую режим Лукашенко осудил на два года, находится в колонии в Заречье, которая известна своими нечеловеческими условиями содержания.

Сейчас Полина после 40 суток карцера переведена в ПКТ (помещение камерного типа), где проведет шесть месяцев.

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