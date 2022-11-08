У Саакашвили предварительно диагностировали деменцию 6 8.11.2022, 20:16

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Михаил Саакашвили

По словам адвоката экс-президента Грузии, у политика установили и туберкулез.

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили врачи предварительно установили туберкулез и деменцию, сообщил адвокат Шалва Хачапуридзе в интервью агентству «Интерпрессньюс» во вторник, 8 ноября, передает DW.

«Речь идет о предположительных диагнозах врачей, и они пока не окончательны, это только предположение, так же, как и еще о 34 вероятных заболеваниях у Михаила Саакашвили», - пояснил адвокат.

Со своей стороны министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, комментируя информацию о состоянии здоровья Саакашвили, заявил журналистам, что у него нет таких сведений. По словам Брегадзе, заключения врачей из грузинского центра «Эмпатия» еще никто не видел, поэтому распространение подобной информации о состоянии здоровья экс-президента является спекуляцией. «Для Саакашвили в клинике созданы все условия, чтобы его здоровье было защищено», - подчеркнул министр.

Переводы по клиникам

Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси. 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая нынешнего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, в которой он находится до сих пор.

В Грузии Михаил Саакашвили проходит фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Свое задержание он считает незаконным, а предъявленные ему обвинения — сфальсифицированными.

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