ВСУ ликвидировали 28-летнего российского оккупанта, учившегося в Оксфорде8
- 8.11.2022, 23:07
- 3,314
Захватчик добровольно рвался на фронт.
Украинские защитники ликвидировали 28-летнего российского оккупанта Александра Томарева, учившегося в элитном Оксфордском университете. Когда началась война и «частичная» мобилизация – добровольно пошел убивать украинцев.
Как пишут местные пропагандисты, захватчик 8 лет учился в Великобритании. После этого вернулся в Россию и работал в сфере ІТ.
Когда началась война, Томарев добровольно рвался на фронт. Его отправили сразу после объявления Путиным «частичной» мобилизации, однако повоевал россиянин недолго – 24 октября его ликвидировали.
Похороны оккупанта прошли 1 ноября, в день его рождения.