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ВСУ ликвидировали 28-летнего российского оккупанта, учившегося в Оксфорде

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  • 8.11.2022, 23:07
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ВСУ ликвидировали 28-летнего российского оккупанта, учившегося в Оксфорде

Захватчик добровольно рвался на фронт.

Украинские защитники ликвидировали 28-летнего российского оккупанта Александра Томарева, учившегося в элитном Оксфордском университете. Когда началась война и «частичная» мобилизация – добровольно пошел убивать украинцев.

Как пишут местные пропагандисты, захватчик 8 лет учился в Великобритании. После этого вернулся в Россию и работал в сфере ІТ.

Когда началась война, Томарев добровольно рвался на фронт. Его отправили сразу после объявления Путиным «частичной» мобилизации, однако повоевал россиянин недолго – 24 октября его ликвидировали.

Похороны оккупанта прошли 1 ноября, в день его рождения.

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