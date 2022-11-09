В Минске начали прививать от коронавируса кубинской вакциной 4 9.11.2022, 11:29

Этим препаратом можно прививаться спустя четыре месяца после полной вакцинации.

В Минске прививать от коронавируса начали кубинской вакциной Soberana Plus. Бустерная вакцинация кубинской вакциной против COVID-19 началась в Минске, пишет «Минск-Новости».

Сообщается, что бустерная вакцинация против коронавирусной инфекции кубинской вакциной стартовала 9 ноября в 19-ой центральной районной поликлинике Первомайского района столицы.

Кубинской вакциной можно прививать спустя четыре месяца после полного курса вакцинации против коронавируса, а переболевшим CJVID-19 – через два месяца после выздоровления.

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