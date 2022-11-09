Шесть удочек и набор кастрюль: что россияне воровали в Буче и отправляли через Мозырь 6 9.11.2022, 16:13

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Военных преступников идентифицировали.

Россияне похитили у украинцев не менее 58 тонн вещей. В одной из посылок были шлифовальная машинка Vega V6-1050, бензопила Stihl, пароочиститель Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга, пишет «Радыё Свабода».

Следователи Национальной полиции Украины идентифицировали по меньшей мере 18 российских военнослужащих, которые грабили дома украинцев в Буче и Бучанском районе Киевской области и потом отправляли похищенные вещи в посылках домой из Мозырского отделения экспресс-почты СДЭК.

Это следует из двух судебных решений, опубликованных в Государственном реестре Украины о заочном аресте еще четырех подозреваемых — двух военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии, и по одному из 46-го пулеметно-артиллерийского полка, который якобы дислоцировался в селении Лагунное Южно-Курильского района Сахалинской области, и 56-го гвардейского десантно-штурмового донского казачьего полка с дислокацией в Феодосии (аннексированный Россией Крым).

Объявлен международный розыск всех этих российских военнослужащих. Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны согласно ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Преступление наказывается лишением свободы от 8 до 12 лет.

Что было в посылках

*Согласно материалам уголовного дела, один из национальных гвардейцев отправил посылку весом 60 килограммов в Биробиджан. В посылке были шлифовальная машинка Vega V6-1050, бензопила Stihl, параочиститель Karcher, ноутбук Lenovo, блендер Bosch, набор кастрюль, шесть удочек и два спиннинга.

*Второй российский национальный гвардеец отправил 20-килограммовую посылку в Москву. В ней были: электрический рубанок Sturm, шлифовальная машинка «Зенит», сетевая дрель «Дніпро», планшет Samsung, электропила, генератор Sturm, две бензопилы Einhell, одежда, косметика, матрас двуспальный, ноутбук Lenovo.

*Военнослужащий из 46-го пулеметно-артиллерийского полка отправил посылку весом 3,8 килограмма в город Рубцовск Алтайского края. В ней были металлоискатель Gareth Ace 250, бензопила Husqvarna 64, планшет Lenovo, машинка для стрижки, автомобильный телевизор, устройство для заточки инструментов.

*Военнослужащий из 56-го гвардейского десантно-штурмового донского казачьего полка отправил в Рубцовск Алтайского края наибольшую посылку — она весила 150 килограммов и содержала: планшет Apple iPad 10.2, плату к компьютеру MSI Z270-A PRO, видеокарту к компьютеру Gigabyte Geforce GTX1080, плату ASRock FM2A55H-D6S, блок питания к компьютеру Chieftec, процессор Intel Core76700K, игровую приставку Sony Play Station 4 Slim 1TB и контроллеры к ней, тачку двухколесную Forte, LED-УФ лампу для ногтей Global Fashion 36W Power 15 Leds, утюг для волос Grunhelm GHC-722t, музыкальную колонку Divoom Voombox Outdoor, машинку для стрижки волос Panasonic ER-GB60-K, шлифовальную машинку Forte AG-8-125, набор инструментов Haisser, аккумуляторный шуруповерт Forte CDL1215-2B2, сварочный аппарат Kaiser MMA-300 HomeLine, женскую дубленку из натурального меха, два газовых бытовых баллона Novogas, приспособления для заточки инструментов Forte CD-120 и Forte CT3-3100, многопрофильный инструмент Multi Tool Forte MG 17218.

Эти вещи российские военные похитили из домов жителей деревни Блистовица Бучанского района Киевской области.

Россияне похитили у украинцев не менее 58 тонн вещей

В мае этого года СМИ сообщали, что российская курьерская служба доставки СДЭК за время войны в Украине отгрузила с пунктов отправки вблизи украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправляли люди в военной форме — российские военные или военные сепаратистских образований на востоке Украины.

Пик отгрузок пришелся на начало апреля — именно тогда российские войска отступали из Киевской области и с севера Украины. Украинские следователи идентифицируют причастных к ограблению российских военных на основании видеоматериалов, опубликованных в СМИ.

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