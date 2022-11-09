Командующий ССО Беларуси провел военный совет

Командующий ССО Беларуси провел военный совет17
- 9.11.2022, 21:36
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Совет прошел на базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
На базе 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады состоялся военный совет. Он прошел под руководством командующего силами специальных операций Вадима Денисенко.
Генерал-майор подвел итоги 2021/2022 учебного года, поставил задачи на предстоящий год и командующий наградил лучших по итогам года военнослужащих.
В мероприятии принял участие руководящий состав соединений, воинских частей и командования ССО, сообщает пресс-служба Минобороны.