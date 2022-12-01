В Токмаке ликвидировали продажного «начальника милиции» Кошеля

В Токмаке ликвидировали продажного «начальника милиции» Кошеля1
- 1.12.2022, 8:44
- 3,026
ВСУ накрыли коллаборанта артиллерией.
Украинские военные ликвидировали «руководителя милиции» оккупантов в Токмаке Запорожской области. Алексея Кошеля «накрыла» артиллерия. Об этом сообщает «РИА Мелитополь».
О том, что Кошеля «задвухсотили» стало известно 30 ноября. Сообщается, что «начальник УВД» напрямую сотрудничал с оккупантами.
«После успешной работы артиллерии по позициям россиян во временно оккупированом Токмаке был ликвидирован так называемый «начальник УВД» по городу Токмак и Токмакскому району Алексей Кошель», - говорится в сообщении.