Российский «Ланцет» атаковал гаубицу ВСУ, но «прокололся» при взрыве

Российский «Ланцет» атаковал гаубицу ВСУ, но «прокололся» при взрыве3
- 1.12.2022, 10:55
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Интересный бой произошел в Херсонской области.
Бойцы ВСУ показали результат попадания по гаубице «Д-20» из российского беспилотника «Ланцет».
При этом после публикации видео в социальных сетях пользователи отметили, что причиненный урон артиллерийскому орудию является минимальным. Об этом также говорят украинские солдаты на видео.
Инцидент произошел ранее в Херсонской области.
Военнослужащие 59-й отдельной механизированной бригады показали, что в результате попадания единственным последствием стало спущенное колесо, других повреждений гаубица не получила.
A Russian modern kamikaze drone strikes a Ukrainian howitzer.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 29, 2022
Ukrainian soldiers: Basically, change the wheel and it will work. pic.twitter.com/nOp9zMdQ4s
«Поменять колесо, и она будет работать. Большого вреда они не нанесли нам», - рассказал боец.
В социальных сетях отмечают: хотя количество ударов российских «Ланцетов» увеличивается, это не означает, что Украина теряет больше техники.
«Горстка 1-3-килограммовых беспилотников со взрывчаткой не может компенсировать тот факт, что Россия ежедневно выпускает на 40 000 артиллерийских снарядов МЕНЬШЕ, чем в июле. Кроме того, повреждение часто легко ремонтируется», - комментируют видео OSINT- аналитики.