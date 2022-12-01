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Российский «Ланцет» атаковал гаубицу ВСУ, но «прокололся» при взрыве

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  • 1.12.2022, 10:55
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Российский «Ланцет» атаковал гаубицу ВСУ, но «прокололся» при взрыве

Интересный бой произошел в Херсонской области.

Бойцы ВСУ показали результат попадания по гаубице «Д-20» из российского беспилотника «Ланцет».

При этом после публикации видео в социальных сетях пользователи отметили, что причиненный урон артиллерийскому орудию является минимальным. Об этом также говорят украинские солдаты на видео.

Инцидент произошел ранее в Херсонской области.

Военнослужащие 59-й отдельной механизированной бригады показали, что в результате попадания единственным последствием стало спущенное колесо, других повреждений гаубица не получила.

«Поменять колесо, и она будет работать. Большого вреда они не нанесли нам», - рассказал боец.

В социальных сетях отмечают: хотя количество ударов российских «Ланцетов» увеличивается, это не означает, что Украина теряет больше техники.

«Горстка 1-3-килограммовых беспилотников со взрывчаткой не может компенсировать тот факт, что Россия ежедневно выпускает на 40 000 артиллерийских снарядов МЕНЬШЕ, чем в июле. Кроме того, повреждение часто легко ремонтируется», - комментируют видео OSINT- аналитики.

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