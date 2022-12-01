«Ни одна из женщин-политзаключенных ранее не подвергалась столь суровому испытанию» 1.12.2022, 11:15

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В каких условиях содержится Полина Шарендо-Парасюк.

Политзаключенная и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, которая находится в колонии №24 для рецидивисток (Гомельская область, г.п. Заречье), была помещена в помещение камерного типа (ПКТ).

Муж политзаключенной, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, в каких условиях содержится его жена:

— Администрация колонии назначило Полине шесть месяцев ареста в ПКТ. Это максимально возможный срок данного наказания для всех категорий заключенных. Ни одна из женщин-политзаключенных ранее не подвергалась столь суровому испытанию. Кроме того, Полина за предыдущие четыре месяца заключения в колонии 80 суток провела в ШИЗО (штрафной изолятор).

Условие содержания в ПКТ колонии не сильно отличается от ШИЗО. Камера ШИЗО — это одиночная камера размером три на два метра, находящаяся в полуподвальном помещении. Отопление в камере отсутствует, в сильные морозы температура в помещении может опускаться ниже нуля. В камере есть только туалет и умывальник с холодной водой. Из личных вещей можно иметь только самый необходимый минимум. Прогулки на открытом воздухе положены по 30 минут в день, но на практике происходят не более двух-трех раз в неделю. Вывод из камеры производится только в наручниках за спиной. Во время нахождения в ПКТ запрещены все виды посылок и передач.

Нахождение в помещении камерного типа столь длительное время, к тому же — в зимний период, это колоссальное испытание для организма человека. Фактически администрация физически и морально изматывает здоровье и волю Полины. Кроме как пытками эти условия не назовешь.

Здоровью и жизни моей жены грозит реальная опасность. Несмотря ни на что, Полина не собирается сдаваться. Невыносимые условия и угроза продления срока заключения не сломили Полину. Она продолжает свою борьбу. Борьбу за честь и достоинство, борьбу за свободу Беларуси.

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