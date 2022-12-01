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В Беларуси российские военные сбежали с полигона с автоматом Калашникова

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  • 1.12.2022, 12:20
  • 16,194
В Беларуси российские военные сбежали с полигона с автоматом Калашникова
иллюстрационное фото

Инцидент произошел на полигоне «Обуз-Лесновский» под Барановичами.

С полигона под Барановичами сбежали несколько российских солдат. Очевидцы сообщают, что они имеют при себе оружие – как минимум один автомат Калашникова, сообщает Charter97.org со ссылкой на телеграм-каналы.

Местные жители видели трех-четырех мужчин, которые бежали со стороны полигона.

Позже стало известно, что инцидент с солдатами ВС РФ произошел на полигоне «Обуз-Лесновский» под Барановичами в среду днем.

Затем в соцсетях уточнили, что сбежавших военных РФ было трое, один из них – Максим З. 1996 или 1997 года рождения.

Сослуживцы этих солдат подтвердили, что три человека самовольно покинули полигон в районе 15:00 (по Минску).

30 ноября в районе 17:30 одного из военных видели под Барановичами в 20 км от полигона. В самом городе утром появились представители «военной комендатуры» с красно-зелеными нашивками.

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