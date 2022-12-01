В Беларуси резко упал спрос на ремонты 2 1.12.2022, 14:34

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Люди не хотят вкладывать деньги в отделку жилья.

За последний год стремительно выросли в цене стройматериалы и оборудование, а ассортимент товаров для ремонта значительно «похудел». Все это неминуемо отразилось на спросе: интерес к услугам по ремонту квартир заметно упал. Что сейчас происходит на этом рынке и какие у него перспективы, myfin.by рассказал директор строительной компании «Надежный Дом» Александр Андриянов.

Как рассказал Андриянов, комментируя ситуацию в отрасли, на сегодняшний день говорить о росте цен на услуги в сегменте ремонтных работ не приходится. Скорее можно говорить об отсутствии спроса на такие услуги. Он отметил, что те квартиры, которые были куплены (получены) нуждающимися, как правило, ремонтируются собственными силами. А те, которые были приобретены в качестве долгосрочных инвестиций, тоже в ремонте не нуждаются.

«Остается только небольшой премиум-сегмент с традиционно высокой конкуренцией подрядчиков и высокими ценами. В кризисные периоды (а что сейчас именно такой, думаю, нет сомнений) этот сегмент страдает меньше всего», – рассказал он.

При этом, по словам собеседника, высококвалифицированные услуги остаются по-прежнему востребованными.

«Чего не скажешь о специалистах среднего и низкого ценового диапазона и соответствующего качества. Их сейчас на рынке больше, чем требуется. И многие из них находят себе применение на стройках в России», – заметил эксперт.

Не готовы вкладывать деньги в отделку

Падение спроса эксперт объяснил нежеланием людей сегодня вкладывать деньги в отделку квартиры, так как деньги, потраченные на ремонт, неизвестно когда вернутся (если квартира в аренду).

«При продаже квартиры деньги, вложенные в ремонт, не возвращаются. Для себя ремонт многие не делают, поскольку не исключают, что могут уехать из страны», – считает специалист.

По словам Александра Андриянова, его компания в последние месяцы столкнулась с резким снижением количества заказов на ремонт.

«Ситуация часто выглядела так: люди планировали делать ремонт, а потом передумывали. Наши клиенты останавливали проекты на разных стадиях: купили участок – решили продать, сделали проект – решили не строить, начали строить – законсервировали и выставили на продажу», – поделился руководитель стройфирмы.

Что происходит с ценами

Он обратил внимание, что в этом году существенно выросли цены на импортные отделочные материалы. По некоторым позициям даже в 2-2,5 раза. Связано это с введенными санкциями и усложнившейся логистикой в обход этих санкций.

«Следует также отметить, что увеличились цены и сроки поставки некоторых материалов и оборудования местного производства, так как для их производства требуются те же импортные компоненты. Что касается цен на большинство материалов местного производства, они усилиями правительства и отсутствием спроса держатся на прежнем уровне или стали ниже на 5-10 % по сравнению с началом года», – поделился Александр Андриянов.

«Как мы понимаем, говорить о средней стоимости ремонта одного метра квадратного в квартире – это примерно то же самое, что говорить о средней температуре по больнице. Однако, основываясь на нашей аналитике, могу отметить, что ремонт в квартире экономсегмента, например в микрорайоне «Минск Мир», будет стоить около $500 за метр квадратный. Это со встроенной мебелью, бытовой техникой, шторами, то есть полностью готовой к проживанию, – объяснил специалист. – Если же говорить про премиум-сегмент, то, к примеру, ремонт в квартире в микрорайоне «Олимпик Парк» будет стоить примерно от $1000 за метр кв. В областных центрах и в других городах Беларуси эти цифры традиционно отличаются от столичных примерно в 2 раза».

По словам эксперта, увеличение стоимости в премиальном сегменте обусловлено не тем, что расценки на работы выше, а тем, что используются более дорогие проектные решения, материалы и оборудование.

Аналогов, сопоставимых по качеству, пока нет

Директор стройфирмы отдельно остановился на проблеме дефицита отделочных материалов и других товаров для ремонта.

«Например, испанскую плитку сегодня можно ждать месяца два. А прямые поставки премиального климатического оборудования таких брендов, как Daikin или Mitsubishi, вообще невозможны. Место таких компаний сегодня занимают китайские производители», – отметил специалист.

Впрочем, добавил эксперт, небольшие компании все же находят какие-то лазейки, чтобы поставить это оборудование через третьи страны. Поэтому говорить о том, что какой-то бренд полностью ушел с рынка, нельзя.

«Купить можно все. Вопрос только цены и сроков поставки», – убежден Александр Андриянов.

«Местные производители стройматериалов в свою очередь имеют определенные сложности, связанные с поставкой импортного сырья, входящего в состав выпускаемой ими продукции. А также для них стал еще более открыт бездонный российский рынок, поэтому в Беларуси по некоторым позициям стройматериалов местного производства чувствуется острый дефицит», – добавил он.

К сожалению, также признал эксперт, у нас нет отечественных аналогов, сравнимых по качеству с европейскими, которые можно было бы использовать как полноценную замену. Особенно это касается премиального сегмента.

«Ситуация на данный момент выглядит таким образом, что и дизайнерам, и исполнителям приходится находить что-то похожее, придумывать какие-то уловки, чтобы клиент получил тот внешний вид, который изначально предполагался проектом. Например, приходится корректировать проект из-за недоступности импортных интерьерных светильников, они вынуждены менять их на доступные российского производства», – рассказал Александр Андриянов.

На чем можно сэкономить, а на чем не стоит?

Эксперт, в свою очередь, поделился, на чем можно сэкономить на ремонте сегодня без ущерба для качества.

Андриянов считает, что если вы ограничены в средствах, то наиболее эффективным способом экономии будет экономия на проектных решениях.

«То есть если вы отказались, например, от декоративных багетов на потолках, стенах, это вам сэкономит не только стоимость самих багетов, но и достаточно дорогостоящую работу по их монтажу и отделке. Недаром сейчас большой популярностью пользуется стиль лофт. Большое количество молодых семей стараются именно его использовать в своих квартирах, а предприниматели – в общественных местах. Он вошел в моду именно по причине низкой себестоимости на его реализацию», – поделился специалист.

Вторым фактором, который позволяет сэкономить при ремонте, является подбор бюджетных материалов. Ведь именно отделочные материалы составляют около 30-35 % бюджета на ремонт. Например, вместо паркета можно применить ламинат.

Но вот на чем точно не стоит экономить, уверен эксперт, так это на электрике и сантехнике. Поскольку качество коммуникации – это и безопасность в дальнейшем.

Оптимизма мало

Говоря о будущем, эксперт признал, что оптимизма у него мало и нет ни одного позитивного прогноза по ситуации на рынке ремонта Беларуси.

Что делать в этой ситуации людям, планирующим ремонт?

По мнению Александра Андриянова, если вы решили сделать ремонт, то делать его надо как можно быстрее. Сейчас никто не сможет предсказать, какая будет ситуация и доступность материалов на рынке даже через два месяца.

«И от чего хотел бы предостеречь, так это от поэтапного ремонта. Может так оказаться, что, сделав половину работ, вы столкнетесь с отсутствием тех или иных материалов. Если раньше мы рекомендовали распределять затраты и не расходовать все деньги на первом подготовительном этапе, то сейчас обратная ситуация. Если уж вы задумали ремонт, то лучше купить все материалы до начала работ и быть уверенными в конечном результате», – уверен специалист.

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