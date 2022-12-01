Шестой миллиардер отказался от российского гражданства 3 1.12.2022, 15:21

3,146

Василий Анисимов

До 1 октября он занимал должность президента Федерации дзюдо РФ.

Миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России и переехал в Швейцарию, пишет Forbes со ссылкой на документы, которые бизнесмен подал в Британскую регистрационную палату.

Владелец девелоперской компании Coalco, чье состояние оценивается в 1,6 млрд долларов, получил гражданство Хорватии. Он уведомил об этом власти Британии 28 сентября, так как в стране работает компания Degelov UK, принадлежащая ему и сыну казахстанского бизнесмена Якову Клебанову.

Degelov владеет 40% Степногорского горно-химического комбината, добывающего уран и молибден. Компания разрабатывает молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях Казахстана. Ему принадлежит одно из крупнейших в стране урановых месторождений — «Буденовское».

При регистрации Degelov в Британии в 2017 году Анисимов был назван гражданином России, который проживает в РФ. 12 октября указом президента России Анисимов был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. До 1 октября он занимал должность президента Федерации дзюдо России, первый вице-президент которой — миллиардер и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг.

До этого пять российских миллиардеров объявили об отказе от гражданства России. После начала войны в Украине об этом заявили основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель «Тройка Диалог» Рубен Варданян и основатель Тинькофф банка Олег Тиньков.

«Здесь дышится свободно, и я верю в то, что Казахстан благодаря своей миролюбивой и гостеприимной политике сможет построить новое, более богатое, эффективное и справедливое государство», — написал Турлов, сообщив об отказе от российского гражданства.

«Мы с семьей навсегда покинули Россию в 2014 году, после присоединения Крыма Россией. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства», — написал Мильнер. Сторонский личных заявлений не делал.

«Я решил переехать в Арцах (непризнанная республика Нагорный Карабах. — ТМТ), отказавшись от российского гражданства. Это решение далось мне непросто, но я уверен, что так правильно», — заявил Варданян.

«Я принял решение выйти из российского гражданства. Я не могу и не хочу ассоциироваться с фашистской страной, которая начала войну с мирным соседом», — написал Тиньков. Он отметил, что ненавидит «путинскую Россию», но любит всех россиян, которые «однозначно выступают против этой безумной войны!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».