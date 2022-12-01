Bloomberg узнал, какой потолок цен на российскую нефть может установить ЕС 1.12.2022, 15:35

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На более низкой цене настаивают Польша и страны Балтии.

Bloomberg рассказал, какой потолок цен на российскую нефть может установить ЕС.

Сообщается, что потолок может быть установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Предыдущие переговоры зашли в тупик. Сообщалось, что на более низкой цене настаивали Польша и страны Балтии, а на более высокой — Греция и ряд других стран ЕС.

«Пока непонятно, все ли страны открыты для потолка в 60 долларов. Однако большинство из них, вероятно согласятся на него», — считают эксперты.

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