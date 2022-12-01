Bloomberg узнал, какой потолок цен на российскую нефть может установить ЕС
- 1.12.2022, 15:35
На более низкой цене настаивают Польша и страны Балтии.
Bloomberg рассказал, какой потолок цен на российскую нефть может установить ЕС.
Сообщается, что потолок может быть установлен на уровне 60 долларов за баррель.
Предыдущие переговоры зашли в тупик. Сообщалось, что на более низкой цене настаивали Польша и страны Балтии, а на более высокой — Греция и ряд других стран ЕС.
«Пока непонятно, все ли страны открыты для потолка в 60 долларов. Однако большинство из них, вероятно согласятся на него», — считают эксперты.