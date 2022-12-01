Получивший повестку на заводе в Челябинске белорус рассказал об угрозах 1.12.2022, 17:15

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Вместе с ним «приглашение» в военкомат получили еще около 80 человек.

Гражданину Беларуси по имени Александр, который работает на Челябинском сахарном заводе, вручили повестку в военкомат прямо на рабочем месте, хотя он даже не имеет российского вида на жительство.

Он связался с Telegram-каналом «Беларусь головного мозга», чтобы рассказать подробности этой истории. Выяснилось, что вместе с ним «приглашение» получили еще около 80 человек, часть из которых — граждане Узбекистана.

По словам Александра, он послушался советов и отказался идти в военкомат. После этого к нему подошел бригадир и заявил, что в понедельник за ним придут и отправят туда силой.

При этом, как пишет мужчина, с завода он не может уволиться по финансовым причинам:

«Я так просто не могу уволиться. Нам 2 месяца не платили зарплату, обещали к Новому году отдать весь долг, и я как бы, получается, занял деньги на жизнь на это время. И если сейчас уволюсь, то мне никто ничего не отдаст. Но также я понимаю, что жизнь дороже и всеми путями буду пытаться избежать военкомата».

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