закрыть
1 декабря 2022, четверг, 17:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что происходит на полигоне «Лосвидо» под Витебском?

  • 1.12.2022, 17:23
  • 1,952
Что происходит на полигоне «Лосвидо» под Витебском?

Местные жители отмечают скопление российских «мобиков» и техники.

Телеграм-каналы сообщают, что некоторое время назад на полигон «Лосвидо» под Витебском привезли поездом мобилизованных из России. На полигоне они заболели и их возят лечить в Витебскую областную больницу.

Также мобилизованных видели в «Евроопте» в витебском микрорайне Билево.

Телеграм-каналу «Баста!» удалось узнать о том, что происходит на полигоне «Лосвидо»:

- На полигоне идет стрельба и днем, и ночью, что указывает на интенсивную боевую подготовку.

- Местные жители видели российских военных, которые строем шли в сторону Городка (ближайший населенный пункт от полигона).

- В Городке также видели бронированную технику.

Полигон «Лосвидо» (Витебский район) стал одним из мест, где находится лагерь российских военных из состава региональной группировки войск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип