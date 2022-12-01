Что происходит на полигоне «Лосвидо» под Витебском? 1.12.2022, 17:23

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Местные жители отмечают скопление российских «мобиков» и техники.

Телеграм-каналы сообщают, что некоторое время назад на полигон «Лосвидо» под Витебском привезли поездом мобилизованных из России. На полигоне они заболели и их возят лечить в Витебскую областную больницу.

Также мобилизованных видели в «Евроопте» в витебском микрорайне Билево.

Телеграм-каналу «Баста!» удалось узнать о том, что происходит на полигоне «Лосвидо»:

- На полигоне идет стрельба и днем, и ночью, что указывает на интенсивную боевую подготовку.

- Местные жители видели российских военных, которые строем шли в сторону Городка (ближайший населенный пункт от полигона).

- В Городке также видели бронированную технику.

Полигон «Лосвидо» (Витебский район) стал одним из мест, где находится лагерь российских военных из состава региональной группировки войск.

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