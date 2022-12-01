Что происходит на полигоне «Лосвидо» под Витебском?
- 1.12.2022, 17:23
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Местные жители отмечают скопление российских «мобиков» и техники.
Телеграм-каналы сообщают, что некоторое время назад на полигон «Лосвидо» под Витебском привезли поездом мобилизованных из России. На полигоне они заболели и их возят лечить в Витебскую областную больницу.
Также мобилизованных видели в «Евроопте» в витебском микрорайне Билево.
Телеграм-каналу «Баста!» удалось узнать о том, что происходит на полигоне «Лосвидо»:
- На полигоне идет стрельба и днем, и ночью, что указывает на интенсивную боевую подготовку.
- Местные жители видели российских военных, которые строем шли в сторону Городка (ближайший населенный пункт от полигона).
- В Городке также видели бронированную технику.
Полигон «Лосвидо» (Витебский район) стал одним из мест, где находится лагерь российских военных из состава региональной группировки войск.