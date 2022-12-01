В Испании отменили плату за проезд на междугородних автобусах с 2023 года
- 1.12.2022, 17:22
Главная задача нововведения – снизить выбросы углекислого газа.
В Испании со следующего года отменяют плату за проезд на автобусах дальнего следования. Бесплатный проезд будет действовать для всех пассажиров начиная с января 2023 года, сообщает «Европульс».
Главная задача такого нововведения – снизить выбросы углекислого газа, усугубляющего глобальное потепление. С сентября в Испании действует скидка 50% на все автобусы дальнего следования.
К 2050 году в Европе уровень выбросов парниковых газов должен снизиться настолько, чтобы они могли все без остатка поглощаться природой (например, деревьями). Такую цель поставил Евросоюз в рамках борьбы с глобальным потеплением, основной вклад в который вносят парниковые газы.
С той же целью в Испании стал бесплатным проезд на пригородных поездах.