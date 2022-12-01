Не аттестовали адвокатов Тихановского, Беляцкого и Колесниковой 2 1.12.2022, 18:11

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Владимир Пыльченко и Виктор Мацкевич сегодня были вызваны на внеочередную аттестацию.

Как сообщает проект «Право на защиту», «квалификационная комиссия» не аттестовала адвокатов Владимира Пыльченко и Виктора Мацкевича, вызванных на внеочередную аттестацию 1 декабря 2022 года.

Отметим, что Владимир Пыльченко является адвокатом политических заключенных Марии Колесниковой, Эдуарда Бабарико, Ирины Славниковой, Екатерины Бахваловой, Левона Халатряна и других.

Виктор Мацкевич является адвокатом политзаключенных Сергея Тихановского, Игоря Олиневича, Акихиро Гаевского-Ханада, Евгения Юшкевича, Виктора Бабарико, Алеся Беляцкого.

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