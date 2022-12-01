Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1 1.12.2022, 20:06

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С 1 декабря.

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 декабря 2022 года, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это следует из постановления Совмина №830 от 30 ноября 2022 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Из постановления белорусского правительства следует, что ставки экспортных пошлин изменяются на сырую нефть, вазелин, битум нефтяной, мазут, парафин, а также отработанные нефтепродукты - 43,3 доллара за тонну (ранее - 42,7 доллара за тонну).

Вместе с тем, изменены ставки экспортных пошлин и на прямогонный бензин - с 23,4 доллара за тонну на 23,8 доллара за тонну.

Что касается бензола, толуола, ксилолы, дизтоплива, легких и средних дистиллятов, а также смазочных масел, то у них ставка равна 12,9 доллара за тонну (ранее - 12,8 доллара за тонну).

Данное постановление Совмина вступает в силу с 1 декабря текущего года.

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