Турция резко сократила закупки российской нефти 1.12.2022, 21:03

Потоки обвалились примерно на треть.

Турция резко сократила закупки российской нефти накануне новой волны санкций Запада, которые должны вступить в силу 5 декабря и будут включать европейское эмбарго и «потолок цен».

На неделе, завершившейся 25 ноября, турецким покупателям из российских портов было направлено 210 тысяч баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg на основании статистики танкерных перевозок.

Потоки в направлении Турции обвалились примерно на треть: неделей ранее она закупала 300 тысяч баррелей в сутки, а в конце октября - 350 тысяч.

После начала войны в Украине Турция стала одним из ключевых импортеров российской нефти, вместе с Индией и Китаем забирая баррели, от которых отказались страны Европы. В середине октября потоки в Турцию достигли рекордных истории 380 тысяч баррелей в сутки и 2,5 раза превысили объемы января.

Спустя полтора месяца нефтяной экспорт в Турцию сжался на 45%, хотя Анкара и официально и не присоединилась к «потолку цен». На общих объемах продаж российских нефтяников, турецкий «провал», впрочем, не сказался.

По данным Bloomberg, на прошлой неделе танкеры вывозили из морских портов 2,89 млн баррелей в сутки - на 220 тысяч больше, чем неделей ранее. Объемы экспорта в Азию достигли рекордных 2,19 млн баррелей в день в среднем за последние четыре недели.

Доходы бюджета от экспорта нефти, тем не менее, продолжают падать, обновляя минимумы с начала войны: сборы вывозных пошлин на нефть держатся ниже 120 млн долларов третью неделю подряд, хотя в конце сентября превышали 150 млн долларов еженедельно.

Нефтяники и бюджет страдают от обвала цен на российский сорт Urals, который с начала ноября подешевел почти на 30% - вдвое больше, чем североморская марка Brent. Стоимость баррелей при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска упала до 52 долларов - уровня конца 2020 года после того, поскольку немногочисленные оставшиеся покупатели начали требовать увеличения скидок почти до 40%.

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