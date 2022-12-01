ВСУ ликвидировали майора Киреева из Челябинской области 5 1.12.2022, 21:23

3,646

Альберт Киреев

На войну выпускник танкового училища отправился через ЧВК «Вагнер».

В Аргаяшском районе пройдут похороны 43-летнего оккупанта Альберта Киреева. Он был ликвидирован 16 октября на территории «ДНР».

Об этом говорится в свидетельстве о смерти майора, предоставленном 74.ru его сестрой Альбиной.

Киреев в 2001 году окончил Челябинское танковое училище по специальности «инженер-танкист». В последние годы служил в Челябинске в ГУФСИН. На войну, по словам сестры, отправился в августе добровольцем.

— Он рвался туда как патриот и как воин, но тогда его через военкомат не брали по возрасту, — рассказала Альбина. — Поэтому Альберт решил пойти через [ЧВК] «Вагнер», подписал с ними контракт. Маме он ничего не сказал, она даже не знала.

По словам Альбины, у Альберта остались трое несовершеннолетних детей от разных браков. Последние три года он проживал с женщиной, на которую перед уходом на войну оформил доверенность для получения выплат. Но она, по утверждению сестры оккупанта, отказывается помогать детям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».