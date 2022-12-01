Веллер: В Беларуси может произойти движение, которое превратится в бунт 1 1.12.2022, 23:17

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Михаил Веллер

Армия РФ будет встречена в Беларуси сопротивлением.

– Когда идет такая пьянка, то любая нарезка огурцов воспринимается под определенным углом зрения, – говорит в интервью Дмитрию Гордону писатель Михаил Веллер, комментируя скоропостижную смерть Владимира Макея.

По словам писателя, Макей был человеком очень полезным для Лукашенко, для нынешнего белорусского правительства и, кроме того, «он начал пускать пробные шары в сторону Запада».

Из этого легко сделать соответствующие выводы: Лукашенко маневрирует и продолжает танцевать чечетку на пуантах. А это означает, что Россия очень не хочет и всеми силами пытается втащить в эту войну Беларусь на своей стороне.

– Беларуси это незачем и не надо, – продолжает Веллер, – ни Лукашенко, ни правительству, ни стране, ни народу. А, с другой стороны, Беларусь находится в очень сильной зависимости от России.

Писатель высказывает мысль, что правитель Беларуси давно приводит в бешенство своего российского коллегу.

– Они прошли разную жизненную школу, и Путин никак не может его ухватить. У них мозги разной степени хитрости. Лукашенко в КГБ не работал, ему приходилось маневрировать. А в КГБ привычка к обычным силовым действиям, так что хорошо бы его заменить, – пытается представить логику российского руководства Михаил Веллер.

– Если его заменить на своего кандидата, а здесь Макей мог бы быть мешающей фигурой: вдруг бы он сам претендовал, вдруг бы за ним какая-то группа стояла, то этот кандидат, вызовет колоссальное недовольство народа. Это если предположить, что кандидат будет пророссийским и сделает движение в сторону вхождения Беларуси в эту войну на стороне России.

Веллер убежден, что и белорусской армии, и народу эта война «нафиг не нужна и воспринимается уже вовсе чужой».

– А кроме того, последние годы дали Беларуси ясное осознание того, что от России лучше держаться чуть-чуть подальше, лучше быть самим по себе.

Если когда-то 30 лет назад эти мнения были только у националистов, которые знали историю и в нее влезали, то сейчас это все давно овладело массами.

И в Беларуси может произойти движение, которое превратится в бунт против этого правительства. А если Россия начнет еще и подавлять этот бунт в Беларуси, и по факту окажется, что Беларусь превратится в союзника, но не России, а Украины, то это будет большая головная боль.

Писатель снова возвращается к образу мыслей коллективного Путина, который живет с идеей, что верить никому нельзя.

– …и что если выделены определенные деньги на то, чтобы белорусы забрасывали цветами, хлебом-солью, картошкой дороги для российской армии, то эти деньги могут быть украдены, а встречена армия будет вовсе даже наоборот – сопротивлением.

Поэтому продолжается тестирование всего этого поля, и все это выматывает нервы Кремлю, – считает Михаил Веллер.

– Здесь все время хочется попробовать: а может быть, туда отправить еще войск, а, может быть, вытащить еще из Беларуси какие-то запасы вооружения, ракет и боеприпасов?

Писатель отмечает:

– Такая ситуация не должна вызывать радость у Лукашенко, что его вот так вот разденут, и это лишний очаг напряжения.

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