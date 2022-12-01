Представитель Еврокомиссии анонсировал новый пакет помощи гражданскому обществу Беларуси 1.12.2022, 23:56

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На 100 млн евро.

В Европейском союзе «через несколько недель будет объявлен новый пакет поддержки белорусского гражданского общества» на 100 млн евро, сообщил Йерун Виллемс — заместитель главы подразделения по Армении, Азербайджану, Беларуси и Восточному Партнерству генерального директората Еврокомиссии по добрососедству и переговорам о расширении, передает BPN.

1 декабря чиновник принял участие в онлайн-дискуссии об устойчивости белорусского гражданского общества, организованной офисом Светланы Тихановской и Оксфордской обсерваторией по Беларуси.

По словам Виллемса, в ЕС считают важным «инвестировать в людей, чтобы создать стабильное гражданское общество», а также «поддерживать независимые СМИ».

«Мы восхищаемся вашей стойкостью и борьбой, несмотря на репрессии и уменьшение пространства для деятельности гражданского общества, работы в таких сложных условиях, — подчеркнул он. — Белорусы очень вдохновляют нас. Мы готовы продолжать поддерживать их стойкость и сопротивление. <…> Поддержка белорусского народа в самом центре наших усилий. Мы ежегодно принимаем пакеты помощи Беларуси».

Представитель Еврокомиссии отметил, что в 2021 году поддержка белорусского гражданского общества была увеличена. Вместе с тем «есть желание оказывать более устойчивую поддержку организациям и людям, чтобы они продолжали свою деятельность».

«Мы сейчас думаем о том, что будем делать не только в этом и будущем году, но и на три года вперед», — подчеркнул он.

Виллемс отметил, что прежде ЕС поддерживал белорусские организации гражданского общества напрямую, «но они, к сожалению, больше не существуют или переехали». Сейчас ведется поиск таких организаций, которые могли бы, будучи за рубежом, «помогать маленьким инициативам внутри страны, но чтобы было больше проектов, которые могут повлиять на изменение ситуации».

По его словам, белорусским организациям гражданского общества, которые оказались за границей, важно поддерживать контакт с инициативами внутри страны, несмотря на то, что связь в нынешних условиях налаживать тяжело.

Представитель Еврокомиссии также подчеркнул важность поддержки разных секторов, в том числе бизнеса в изгнании, культуры и развития белорусской национальной идентичности, образования.

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