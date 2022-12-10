В Бельгии задержана замглавы Европарламента 10.12.2022, 2:32

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Ева Кайли

Она подозревается в коррупции.

Полиция Бельгии после серии обысков задержала как минимум четырех человек, близких к руководству Европарламента. Они подозреваются в коррупции и лоббировании интересов Катара в связи с проведением там чемпионата мира по футболу. В результате обысков полиция изъяла около 600 тысяч евро наличными, пишет издание Politico.

Прокуратура Бельгии не называет имён задержанных, однако издание Le Soir со ссылкой на свои источники сообщает, что одна из подозреваемых – вице-председатель Европарламента Ева Кайли, член греческой социалистической партии PASOK. Греческая пресса уже опубликовала заявление PASOK об исключении Кайли из партии в связи с обвинением в коррупции.

Ранее на встрече с министром труда Катара Ева Кайли назвала Катар «передовой страной в отношении прав трудящихся», несмотря на многочисленные заявления международных инстанций о нарушениях прав рабочих при строительстве в Катаре олимпийских объектов.

Другое бельгийское издание, Knack, пишет, что федеральная прокуратура страны расследует возможную коррупцию в Европарламенте с июля. Представитель прокуратуры Эрик ван Дуйс заявил, что ведомство подозревает «одно из государств Персидского залива» в попытке повлиять на экономические и политические решения Европарламента – в частности, путем взяток и подкупа его чиновников.

Также, по данным СМИ, среди задержанных – генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини и бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери.

По мнению экспертов, властям Катара важно формировать положительный имидж страны, которую упрекают в многочисленных нарушениях прав человека, в том числе в связи с чемпионатом мира – в частности, в нарушении прав рабочих на олимпийских объектах. Европейские чиновники тоже заинтересованы в хороших отношениях с Катаром – одним из главных мировых производителей газа, особенно в свете «газовой войны» с Россией, начавшейся после ее вторжения в Украину.

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