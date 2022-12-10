Польша отправляет к границе РФ лучшие танки в мире 10.12.2022, 9:26

1,152

Техника будет находиться в воинских частях.

Власти Польши собираются разместить новые танки К2 на границе с Калининградом. Вооружение будет находиться в воинских частях.

С таким заявлением выступил премьер-министр страны Мариуш Блащак, передает Polska Zbrojna.

«Все соседи России осознают угрозу, которую несет это соседство. Мы хотим иметь такую сильную армию, столь хорошо модернизированную, чтобы никому не приходило в голову нападать на Польшу», – глава Минобороны Польши.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил намерения усиления охраны пограничных территорий. «Мы живем в трудные времена, Россия напала на Украину, пытается воссоздать империю, и такие попытки всегда были опасны для Польши», - отметил глава оборонного ведомства.

Танк К2 – один из самых современных в мире и разработан в 21 веке. После 2026 года K2 будут производить в Польше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».