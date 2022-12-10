У ягуаров впервые обнаружили «крепкую мужскую дружбу» 10.12.2022, 10:37

Животные заключают «военные союзы» для совместного патрулирования территории.

Львы — редкое исключение среди диких кошек, большинство из которых считаются строго одиночными животными, не терпящими конкурентов на своей территории. Ученые полагали, что, помимо матери, выращивающей детенышей, ни одна рысь, оцелот или ягуар не станет делить пищу или территорию с другим представителем своего вида, а их столкновение вне сезона размножения приведет к агрессии.

Теперь, похоже, зоологам придется пересмотреть свои взгляды как минимум в отношении ягуара, ведь, в течение нескольких лет наблюдая за взаимодействием между самцами этого вида в Венесуэле и Бразилии, исследователи не без удивления обнаружили, что большинство контактов нельзя назвать враждебными.

Исследование опубликовано в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Более чем на семи тысяч полученных видеозаписей зафиксировали 105 взаимодействий между взрослыми ягуарами, большинство из которых — 70 случаев — ученые классифицировали как сотрудничество или формирование коалиции. Только в 18 случаях взаимодействие между самцами ягуаров было агрессивным, тогда как в остальное время они сотрудничали или же мирно расходились в разные стороны.

При этом союзы между самцами не были временными: животных постоянно видели вместе в течение многих лет. Так, одна пара совместно патрулировала территорию, общалась друг с другом, делила добычу и отдыхала вместе в течение семи лет, другая — в течение восьми. При этом самцы не становились агрессивны по отношению друг другу даже в сезон размножения, и каждый из коалиционных ягуаров сходился и спаривался с несколькими самками.

Любопытно, что, в отличие от львов, у которых коалиции в основном возникают между братьями, самцы ягуаров охотнее сотрудничали с неродственными животными. Предполагается, что появлению «мужских союзов» способствовала высокая плотность ягуаров и потенциальной добычи: поскольку пищи хватало на всех, как и готовых к размножению самок, объединившиеся самцы смогли эффективнее контролировать свою территорию и защищать ее от чужаков.

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