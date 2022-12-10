В Украине ликвидировали любителя алкоголя и экзотических сигар из Татарстана

В Украине ликвидировали любителя алкоголя и экзотических сигар из Татарстана3
- 10.12.2022, 12:44
- 1,358
Оккупант пошел на войну «добровольцем».
На войне в Украине был ликвидирован оккупант, который добровольцем отправился на войну. Дома его не дождались жена и трое детей.
Обстоятельства гибели не раскрываются. Известно, что Владимир Луговин отправился в зону «СВО» в июне, т.е. до мобилизации - добровольно, сообщил OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.
«Оккупанта поводят в последний путь сегодня 9 декабря. У Луговина остались вдова и трое детей», - отметил расследователь.
Судя по фото в соцсетях, ликвидированный «доброволец» был любителем экзотических дорогих сигар.
ВСУ предупреждают: курение и алкоголь на фронте опасны для здоровья.